Бойовики ІДІЛ розіп'яли двох сирійських дітей за порушення посту - правозахисники

Про це повідомляє The Independent з посиланням на сирійську правозахисну місію, що базується в Великобританії.

Вбивство сталося у сирійському місті Меядин - тіла страчених хлопців виставили в публічному місці з прикріпленими плакатами, які пояснювали причину страти, пише видання.

"Імовірно, їх спіймали, коли вони їли", - сказав член місії Рамі Абдель Рахман агентству AFP.

Читайте такожМатері терористів ІДІЛ через соцмережі просять своїх дітей залишити угруповання - The GuardianЗгідно з Мусульманською радою Британії, вимога утримуватися від вживання їжі, води та сексуальних контактів від сходу до заходу сонця протягом священного місяця не стосується дітей, вагітних, хворих, літніх осіб і подорожніх.

Це вже не перше повідомлення про жорстоку страту дітей на контрольованих ІДІЛ територіях - у лютому комітет ООН з прав дітей повідомляв про кілька випадків масового вбивства хлопчиків, а також випадки обезголовлення, розіп'яття та спалення дітей живцем.