Депутати у Вірменії стали "живою стіною" між поліцією та мітингувальниками

Про це повідомляє агентство Новости-Армения.

У поліцейських при собі палиці та алюмінієві щити.

В даний час на території, де зібралися демонстранти, відключили вуличне освітлення.

До цього моменту до учасників акції приєдналися ряд опозиційних депутатів, а також депутат від правлячої Республіканської партії Вірменії Самвел Фарманян, міністр освіти і науки Армен Ашотян та інші.

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Депутати закликають присутніх побудувати «живу стіну» між демонстрантами і поліцейськими для уникнення насильства, і закликають присутніх відійти на кілька метрів назад.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Єревані учасники протестів привезли сміттєві баки до президентського палацу і створили з них своєрідні "барикади".

23 червня вірменські поліцейські застосували силу і водомети для розгону демонстрантів на проспекті Баграмяна в центрі Єревану.

Як відомо, акція протесту в Єревані почалася напередодні - люди виступили проти зростання цін на електроенергію, регуляторна комісія по комунальних послуг ухвалила рішення підвищити вартість електроенергії майже на 17%. Це вже третє зростання за останні три роки.