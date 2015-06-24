Олланд збере Радбез через інформацію про стеження США за президентами Франції - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство France-Presse.

Зазначається, що початок наради намічено на 09:00 за місцевим часом (10:00 по Києву).

За даними Wikileaks, агентство національної безпеки (АНБ) США прослуховувало телефонні переговори і перехоплювало електронні повідомлення трьох французьких президентів - Жака Ширака, Ніколя Саркозі та Франсуа Олланда, а також їх найближчих помічників.

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Зазначається, що відомості про це містяться в п'яти секретних доповідях АНБ, "заснованих на перехопленні даних, що передавалися по комунікаційних мережах", пише газета Libеration, посилаючись на інформацію, отриману від організації Wikileaks. Доповіді, як повідомляє Libеration, "призначалися для розвідувального співтовариства США". Лише п'ять документів з усього блоку інформації були передані найближчим союзникам США, Великобританії, Австралії, Канаді та Новій Зеландії - в рамках існуючої програми обміну розвідданими Five eyes ("П'ять очей").

Операція проводилася "як мінімум в період з 2006 року по травень 2012", пише Libеration. В останній за датою серії перехоплень, здійснених в 2012 році, мова йде про таємні наради в Єлисейському палаці, присвячені можливому виходу Греції із зони євро.

Варто зазначити, згідно з повідомленням ТАСС, у Білому домі стверджують, що американські спецслужби не займаються перехоплення телефонних розмов президента Франції Олланда.