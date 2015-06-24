ЄС хоче за місяць знайти альтернативу системі мігрантських квот
14:47, 24 червня 2015Світ
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Євросоюз планує до кінця липня вирішити питання про переміщення 40 тисяч мігрантів по території ЄС на добровільній основі, а не через механізм, запропонований Єврокомісією.
REUTERS
Як повідомив високопоставлений представник ЄС, при обговоренні обов'язкових квот на прийом біженців, що скупчилися в Греції та Італії, 12 або 13 країн висловили категоричну незгоду. Про це повідомляє Росбалт.
"Ще дванадцять країн були готові працювати на обов'язковій основі, але їм не сподобалися принципи розподілу, а дві країни були незадоволені цифрами, стверджуючи, що 40 тисяч — це недостатньо", — повідомив представник ЄС, який побажав залишитися неназваним.
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Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала зобов'язати 23 країни-члена ЄС прийняти у себе частину з 40 тисяч біженців з Сирії та Еритреї, які прибули в Грецію та Італію.
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