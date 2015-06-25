Поведінка Росії по відношенню до України стала несподіваною для США - голова Пентагону
02:44, 25 червня 2015Світ
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Голова Пентагону Ештон Картер, виступаючи перед військовослужбовцями, які брали участь у навчаннях НАТО "BALTOPS" в Балтійському морі, заявив, що агресія РФ проти України, стала для США несподіванкою.
REUTERS
Про це повідомляють РИА Новости.
"Ми не хотіли цих нових викликів тому, що останні 15 років ми були зайняті — у нас був Ірак і Афганістан, у нас було багато чого у світі. Але потім раптово ми отримали таку поведінку з боку Росії", — заявив Картер, виступаючи перед військовослужбовцями США.
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Раніше УНІАН повідомляв, що США проведуть попереднє розміщення танків, артилерії та іншої військової техніки в країнах Східної і Центральної Європи, щоб заспокоїти союзників по НАТО, стурбованих агресією Росії.
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