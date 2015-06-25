Поведінка Росії по відношенню до України стала несподіваною для США - голова Пентагону

Про це повідомляють РИА Новости.

"Ми не хотіли цих нових викликів тому, що останні 15 років ми були зайняті — у нас був Ірак і Афганістан, у нас було багато чого у світі. Але потім раптово ми отримали таку поведінку з боку Росії", — заявив Картер, виступаючи перед військовослужбовцями США.

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Раніше УНІАН повідомляв, що США проведуть попереднє розміщення танків, артилерії та іншої військової техніки в країнах Східної і Центральної Європи, щоб заспокоїти союзників по НАТО, стурбованих агресією Росії.