У російського оперного співака Хворостовського діагностували пухлину мозку

Про це з посиланням на сайт артиста повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Останнім часом Хворостовський боровся з серйозними проблемами зі здоров'ям, але цей діагноз - новий, йдеться в повідомленні. Його голос в нормі, але він страждає від серйозних порушень рівноваги.

"Дмитро почне курс лікування цього тижня і налаштований оптимістично", - йдеться в повідомленні.

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Якщо подальші виступи не будуть скасовані, Хворостовський продовжить гастролі наприкінці вересня концертами в Нью-Йорку. На 29 жовтня та 2 листопада заплановані концерти в Москві та Санкт-Петербурзі.