У російського оперного співака Хворостовського діагностували пухлину мозку
08:50, 25 червня 2015Світ
1644 0
Російський оперний співак Дмитро Хворостовський скасував усі виступи до кінця серпня, після того як йому діагностували пухлину мозку.
Хворостовскому діагностували пухлину мозку / Фото УНІАН
Про це з посиланням на сайт артиста повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Останнім часом Хворостовський боровся з серйозними проблемами зі здоров'ям, але цей діагноз - новий, йдеться в повідомленні. Його голос в нормі, але він страждає від серйозних порушень рівноваги.
"Дмитро почне курс лікування цього тижня і налаштований оптимістично", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожНа 41-му році життя померла російська співачка Жанна Фріске
Якщо подальші виступи не будуть скасовані, Хворостовський продовжить гастролі наприкінці вересня концертами в Нью-Йорку. На 29 жовтня та 2 листопада заплановані концерти в Москві та Санкт-Петербурзі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter