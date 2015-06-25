Надпотужний спалах на Сонці викликав унікальне північне сяйво в США (відео)

Як йдеться в сюжеті ТСН, нетипове для цієї частини світу сяйво утворилося через надпотужний спалах, який стався раніше на Сонці і викликав сильну магнітну бурю на Землі.

Люди спостерігали унікальне природне явище на оглядових майданчиках і викладали відео і фото в Інтернет. У той же час, повідомляється, що космонавти НАСА змогли зняти північне сяйво над США з космосу.

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Проте вчені, у свою чергу, попереджають, що через сильну магнітну бурю і північне сяйво, яке стало її наслідком, можна очікувати проблеми з супутниковим і радіозв'язком.