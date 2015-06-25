У США розбився винищувач, доля пілота невідома

Доля єдиного пілота на даний момент невідома, військові з американської бази Форт Уачука оточили місце катастрофи, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

З початку року це вже шостий випадок падіння F-16. Найдраматичнішим з них стало падіння літака в Греції в ході навчань НАТО: тоді, крім обох пілотів, загинули вісім французьких військовослужбовців, які перебували на землі.

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F-16 - основний американський фронтовий винищувач. Він був розроблений в 1974 році, а у виробництві перебуває з кінця 1970-х років. Він стоїть або стояв на озброєнні ВПС понад 20 країн.

Виробництво F-16 припинено в 2005 році, однак літаки продовжують проходити різні програми модернізації. Це один з найбільш масових винищувачів четвертого покоління - всього було побудовано близько 4,5 тисяч одиниць.