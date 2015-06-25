Південна Корея спрямує 14 мільярдів доларів для боротьби з наслідками MERS

Жертвами MERS на території Південної Кореї стали вже 29 осіб, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Зниження економічної активності корейців викликане їхнім бажанням уникнути громадських місць через страх заразитися інфекцією, у зв'язку з чим різко впала виручка магазинів, ресторанів і кінокомплексів.

Багато іноземних туристів також передумали їхати до Південної Кореї. На початку червня Сеул знизив відсоток ключової ставки.

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Загальна кількість тих, хто заразився у Південній Кореї, досягла 180 осіб.

Перші випадки захворювання (MERS), вакцини від якого досі немає, були зафіксовані в 2011 році у Саудівській Аравії.

Згодом вчені дійшли висновку, що вірусом без особливих наслідків для себе перехворіли в дитинстві близько 30% верблюдів Аравійського півострова.

У Сеулі спалах вірусу почався 20 травня, після того, як південнокорейський бізнесмен повернувся з близькосхідної ділової поїздки. Наразі Південна Корея посідає друге після Саудівської Аравії місце за кількістю загиблих від MERS.