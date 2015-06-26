МНС РФ: ситуація в Сочі стабілізувалася, рівень води в річках нижче небезпечних відміток
Обстановка в Сочі стабілізувалася, рівні води в річках не досягають небезпечних відміток.
Про це повідомляє Русская служба Би-Би-Си з посиланням на головне управління МНС по Краснодарському краю.
Зазначається, що через рясні дощі в Сочі і сусідньому Адлері в четвер почалася сильна повінь. У місті введено режим надзвичайної ситуації, ведеться робота з ліквідації наслідків дощового паводку.
На даний час площа залізничного вокзалу Адлера звільнена від води.
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"Найбільш складна обстановка склалася в селищі Мирному. Сюди додатково виїхали 80 фахівців і 20 одиниць техніки Донського рятувального центру МНС Росії. Працює водовідкачувальна техніка та оперативні групи", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що 25 червня на Сочі обрушився найсильніший за останні місяці злива. Десятки вулиць в Центральному, Хостинском і Адлерському районах виявилися затопленими. На допомогу громадянам вирушили рятувальники ЮРПСО МНС Росії.