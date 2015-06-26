У Кореї число загиблих від MERS досягло 31 людини, повністю вилікувалися 81 людина

Таким чином, загальне число жертв вірусу зросло до 31, повідомляє ТАСС з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку.

Між тим, загальна кількість хворих збільшилася до 181. При цьому до теперішнього моменту 81 людина вже повністю вилікувалася і була виписана з лікарень. Ще 69 осіб залишаються госпіталізовано, з них 13 - в критичному стані. На карантинному режимі перебувають понад 2,9 тис. осіб.

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Перший випадок захворювання на території країни було зафіксовано 20 травня. Встановлено, що вірус заніс громадянин Кореї, який повернувся з поїздки на Близький Схід.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Південної Кореї вирішили виділити 14 млрд доларів на стимулювання економіки країни, що постраждала від спалаху близькосхідного респіраторного синдрому (MERS).