У Держдумі запропонували заборонити імпорт до Росії продукції Coca-Cola і Pepsi

Відповідне звернення прем'єру Дмитру Медведєву направив депутат Держдуми, голова Російської партії пенсіонерів за справедливість Ігор Зотов. Про це пише видання «Известия».

Зокрема, член російського парламенту пропонує заборонити ввезення продукції Coca-Cola і Pepsi в країну, а російські заводи компаній зобов'язати працювати виключно на російській сировині. Експерти стверджують, що в разі введення таких заходів звільниться 40% ринку безалкогольних напоїв.

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Зотов аргументує свою пропозицію тим, що виробники газованої води спонсорують основні політичні сили США.

«В якості підтримки дій президента РФ і уряду щодо контрсанкций, пропонуємо ввести обмеження на продукцію компаній The Coca-Cola Company і PepsiCo, які є офіційними спонсорами Республіканської партії США і Демократичної партії США відповідно, активно виступають за продовження санкцій щодо Російської Федерації», — йдеться у листі депутата чолі уряду.

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Раніше УНІАН повідомляв, що уряд РФ затвердив новий список потрапили під ембарго товарів із США, країн Євросоюзу, Канади, Австралії і Норвегії. Також затверджена нова редакція переліку сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, що заборонені до ввезення в Росію.