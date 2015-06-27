У Греції проведуть референдум стосовно запропонованого кредиторами плану порятунку економіки

Про це повідомляє The Guardian.

Ципрас у зверненні до громадян відзначив, що грекам був пред'явлений ультиматум, і вони постали перед історичною відповідальністю для відповіді на цей ультиматум.

«Пропозиції кредиторів, які суперечать європейським правилам і основним правам на працю, рівність і гідність, показують, що мета деяких партнерів та організацій - не життєздатна для усіх сторін угода, а можливо, приниження народу усієї Греції», - заявив Ципрас.

Ципрас відзначив, що грекам потрібно буде вирішити, чи погодуються вони на пропозицію ЄС, Європейського центрального банку та МВФ щодо зростання податків та зменшення пенсійних витрат на 8 мільярдів доларів.

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"Я буду поважати результат, яким би він не був", - заявив керівник уряду.

Раніше УНІАН повідомляв, що чергова зустріч міністрів фінансів країн Єврозони щодо боргової кризи Греції не принесла результатів. Керівники мінфінів мають намір продовжити обговорення грецької проблеми 27 червня, повідомляють джерела, близькі до переговорів.

Єврокомісар Гюнтер Еттінгер заявив, що вихід Греції з єврозони буде неминучим, якщо Афіни і міжнародні кредитори не дійдуть згоди протягом найближчих 5 днів.