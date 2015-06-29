Президент Греції підписав указ про проведення 5 липня референдуму

Він опублікований в місцевій "Урядовій газеті" і набув чинності після оприлюднення, передає ТАСС.

"Процедура голосування пройде на тих же виборчих дільницях (крім спеціальних виборчих дільниць), з тим же складом виборчих комісій та представниками судової влади, які були призначені для проведення загальних парламентських виборів 25 січня 2015 року, - йдеться в указі. - За день до початку голосування і до 19:00 дня голосування засобам масової інформації забороняється оприлюднювати якісь матеріали, здатні вплинути на вибір голосуючих".

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Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас оголосив про проведення в неділю, 5 липня, в Греції референдуму, на якому громадяни вирішать, прийняти або відхилити пропозицію кредиторів про фінансову допомогу.