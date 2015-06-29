Меркель і Олланд проводять екстрені наради через можливий дефолт у Греції

У німецького канцлера Ангели Меркель призначена зустріч із керівниками фракцій бундестагу. Президент іншої впливової країни єврозони, Франції, Франсуа Олланд має намір брати участь у міністерському засіданні в Парижі, повідомляє Радіо Свобода.

Євро оновив місячні мінімуми на тлі грецької кризи. Котирування європейської валюти вночі 29 червня на електронних торгах падали до рівня менш як 1 долар 10 центів за євро, нині ця валютна пара залишається поблизу цих значень.

У неділю прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив, що 29 червня банки в його країні не відкриються.

Виступаючи на телебаченні, Ципрас сказав, що до таких кроків довелося вдатися після того, як Європейський центральний банк відмовився підвищити суму екстреного кредиту для грецьких банків.

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За повідомленнями, менш як протягом останньої доби, від часу, коли в ніч на неділю парламент Греції схвалив проведення референдуму щодо умов міжнародної допомоги, з банкоматів країни зняли готівкою 1 мільярд 300 мільйонів євро, побоюючись саме тих заходів, про які й оголосив Ципрас.

30 червня Греція має погасити 1 мільярд 600 мільйонів євро боргу перед Міжнародним валютним фондом, але не має цих коштів і раніше сподівалася отримати їх від кредиторів. Неповернення боргу фактично означатиме дефолт Греції, який, як вважають, може призвести до її виходу з зони обігу євро, і призведе до глибокої банківської кризи в цій країні.