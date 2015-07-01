У МЗС РФ розчаровані додатковими санкціями "недружньої" Канади проти Росії

Про це у вівторок, 30 червня, заявив офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич, пише Крим.Реалії.

За його словами, нові обмежувальні заходи проти Москви «додадуть негативу у відносини між двома країнами».

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«Подібні недружні дії Канади не можуть не викликати жалю. Втім, чого можна чекати від тих, хто своїми заявами і безвідповідальними кроками всіляко потурає «партії війни» в Києві, перешкоджаючи реальному пошуку шляхів врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту?», – сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Канада ввела додаткові економічні санкції щодо Росії, додавши в санкційні списки 14 російських юридичних та 3 фізичних особи. Крім того, Канада ввела заборону на імпорт і експорт товарів з території окупованої Росією Криму.

У свою чергу, глава міжнародного комітету Держдуми Росії Олексій Пушков пропонує розробити комплекс заходів у відповідь на санкції, які ввела Канада проти РФ.

"Нам потрібно розробити комплекс заходів по відношенню до Канади. Канада є найбільш антиросійським державою сьогодні, мабуть, і в західному альянсі належить до групи найбільш антиросійських держав і, безумовно, у "Великій сімці", - сказав Пушков.