В Ємені втекли більше тисячі в'язнів - BBC
00:21, 01 липня 2015Світ
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Приблизно 1200 ув'язнених утекли із тюрми в місті Таїз у Ємені, каже влада країни.
Перед втечею у в'язниці відбулись сутички / telegraf.com.ua
Про це повідомляє BBC Україна.
Серед них є підозрювані у причетності до угруповання "Аль-Каїда".
Перед цим у в'язниці відбулись сутички.
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Ємен переживає найбільшу кризу за останні роки - різні сили змагаються за владу в країні.
Це почалось після того, як повстанці Хуті змусили президента Абд Раббо Мансур Гаді втекти до міста Аден, а потім до Саудівської Аравії.
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