В Ємені втекли більше тисячі в'язнів - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

Серед них є підозрювані у причетності до угруповання "Аль-Каїда".

Перед цим у в'язниці відбулись сутички.

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Ємен переживає найбільшу кризу за останні роки - різні сили змагаються за владу в країні.

Це почалось після того, як повстанці Хуті змусили президента Абд Раббо Мансур Гаді втекти до міста Аден, а потім до Саудівської Аравії.