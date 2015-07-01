В Ємені втекли більше тисячі в'язнів - BBC

00:21, 01 липня 2015
Світ
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Приблизно 1200 ув'язнених утекли із тюрми в місті Таїз у Ємені, каже влада країни.

telegraf.com.ua

Про це повідомляє BBC Україна.

Серед них є підозрювані у причетності до угруповання "Аль-Каїда".

Перед цим у в'язниці відбулись сутички.

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Ємен переживає найбільшу кризу за останні роки - різні сили змагаються за владу в країні.

Це почалось після того, як повстанці Хуті змусили президента Абд Раббо Мансур Гаді втекти до міста Аден, а потім до Саудівської Аравії.

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