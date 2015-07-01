Білоруси прощаються з 50-рубльовими купюрами (фото)

Видання Finance.tut.by зібрало добірку фотографій, якими користувачі проводжають 50-рубльовки "в останню путь".

Видання нагадує, що з 1 липня банкноти номіналом 50 рублів перестануть приймати при всіх видах платежів. Банки і торгівля перестануть видавати їх громадянам, в тому числі у вигляді здачі.

При цьому, 50-рубльовки до 31 грудня 2015-го буде приймати на обмін всі банки країни, до 30 червня 2016-го – тільки Нацбанк.

У білорусів солідні запаси купюр в 50 рублів, продемонстрували сьогодні користувачі Twitter. Судячи з фото, деякі збирали банкноти не один місяць. Крім купюр у 50 рублів, окремі юзери збирають 100 - і 500-рубльовки – можливо, з думкою, що їх також скоро виведуть з обігу.