"Ісламська держава" пригрозила витіснити рух ХАМАС із сектора Газа

Про це повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.

Опублікована в інтернеті заява наповнена звинуваченнями на адресу керівництва ХАМАС, який зараз підтримує крихкий мир зі своїми суперниками із ФАТХ, а також не веде відкритої військової кампанії проти Ізраїлю.

Звинувачення активістів ІГ на адресу ХАМАС з'являлися і раніше, проте це перша офіційна заява угруповання з погрозами взяти Газу під свій контроль.

Читайте також"Інквізиція" в Сирії: бойовики ІГ вперше обезголовили жінок, яких звинуватили у чаклунстві

Раніше УНІАН повідомляв, що угруповання «Хамас» засудила напад на французький сатиричний журнал Charlie Hebdo, заявивши, що «розбіжності думок не можуть виправдати вбивство».

Також зазначається, що згідно зі звітом ООН, Ізраїль і палестинці здійснювали військові злочини влітку 2014 року, в ході бойових дій в секторі Газа.

Поряд із звинуваченнями на адресу Ізраїлю, автори звіту знайшли і численні порушення прав людини в діях палестинського угруповання ХАМАС, що контролює сектор Газа з вересня 2007 року.

Ракетні обстріли бойовиками цієї організації ізраїльських міст, а також спорудження підземних тунелів, які ведуть на територію Ізраїлю, у звіті названо злочином.