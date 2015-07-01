Нємцова вбили за опозиційність, підтримку України та Charlie Hebdo - підозрюваний Губашев

Про це пише видання КоммерсантЪ, якому стали відомі подробиці свідчень Губашева, наданих 18 березня в СІЗО "Лефортово" у присутності адвоката Аркадія Остапчука, від послуг якого він згодом відмовився.

Обвинувачений повідомив, що давно "спостерігав" за своєю передбачуваною жертвою, але робив це в інтернеті і по телебаченню.

"Нємцов одразу мені не сподобався своїми висловлюваннями, в яких паплюжив честь нашої держави, провокував народ своїми виступами. Опозицію замутив, хотів якийсь марш зробити...", -зазначив Губашев.

Ще більше Губашева, за його словами, обурила позиція опозиціонера Нємцова "по Україні".

"Як війна в Україні почалася, Нємцов почав агітувати, їздив туди, виступав. Потім приїжджав сюди і наговорював, що ми там щось не так робимо, що світова війна може початися. Весь світ на нас налетів, що ми неправі. Хотів загалом смуту навести і як в Україні тут зробити", - стверджував Губашев. За його словами, Борис Нємцов "забезпечувався Заходом" і "фінансувався Бараком Обамою".

Читайте такожЗМІ повідомили про повернення в Росію пов'язаного з убивством Нємцова чеченського силовикаНарешті, Борис Нємцов, за словами обвинуваченого, "зачепив нашого пророка", підтримавши разом з Обамою і президентом Франції Франсуа Олландом публікацію карикатур на нього.

"Десь у січні, коли французькі гопники зробили свої висловлювання, Нємцов теж почав лаятися на пророка. Потім почав про іслам заїкатися... От і добалакався. У зв'язку з цим ми його прибрали. І це чекає на кожного, хто зазіхатиме на честь мусульман", - заявив на допиті обвинувачений і сказав, що анітрохи не шкодує про скоєне.

За словами Губашева, підготовка до вбивства опозиціонера почалася в січні, в ній брали участь Заур Дадаєв і Беслан Шаванов, загиблий від вибуху гранати під час затримання. Стріляв у Нємцова Заур Дадаєв.

Читайте такожУ Європарламенті представили доповідь Нємцова "Путін. Війна"Російський опозиційний політик Борис Нємцов був убитий у Москві в ніч на 28 лютого 2015 року. У Нємцова вистрілили кілька разів у спину. Від отриманих ран він помер на місці.

Під час розслідування за підозрою у вбивстві було затримано п'ять осіб, двом з них – Зауру Дадаєву й Анзору Губашеву - Басманний суд Москви 8 березня висунув обвинувачення у справі про вбивство політика.

12 травня в Москві відбулася презентація доповіді «Путін. Війна», підготовленого соратниками Нємцова на основі зібраних ним матеріалів про участь Російської Федерації у війні на сході України.