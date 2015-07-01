Букмекери впевнені, що греки погодяться на вимоги кредиторів

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на Bloomberg.

Найбільша букмекерська контора "Paddy Power Plc" наперед виплатила виграш гравцям, які поставили свої гроші на те, що 5 липня Греція проголосує на референдумі на підтримку державної політики економії, від якої залежить подальше перебування країни в зоні євро.

"Незважаючи на суперечливі заяви, протягом останніх днів ми побачили достатньо, щоб прийняти рішення", - заявило керівництво найбільшої ірландської букмекерської контори Paddy Power у своєму повідомленні в Дубліні у вівторок.

"Приймаючи ставки, ми відзначили, що на один з двох можливих варіантів припадає 85% поставлених коштів, це грандіозно", - йдеться в повідомленні.

Зазвичай букмекерські контори виплачують виграші до завершення спортивної події у разі, якщо заздалегідь впевнені в його результаті, що інколи трапляється через очевидність подальшого розвитку подій.

Іноді подібна поспішність буває помилковою. Наприклад, 2003 року Paddy Power заздалегідь виплатила гроші за вже очевидний виграш Арсеналу, але в результаті несподівано для всіх переможцем став Манчестер Юнайтед.

У випадку з референдумом у Греції Paddy Power приймала ставки з коефіцієнтом 2 / 7, що означає 80% ставок на користь того, що греки на референдумі підтримають введення жорсткої економії державних коштів.

Засновник приватної інвестиційної компанії Blackstone Group LP Стівен Шварцман заявив у середу, що на референдумі розраховує побачити підтримку грецькими виборцями режиму економії.

"Я здивуюся, якщо не почую рішучого "так", - сказав Шварцман.

Шварцман виступає на користь ухвалення грецьким прем'єр-міністром Алексісом Ципрасом запропонованих кредиторами умов програми економії.

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За заявами офіційних представників ЄС, кредитори Греції як і раніше наполягають на проведенні 5 липня референдуму, для чого їм необхідно заручиться згодою Ципраса.