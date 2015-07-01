У Британії помер "Шиндлер", який врятував 669 дітей

За свою діяльність у часи Голокосту сер Вінтон отримав у пресі ім'я "Британський Шиндлер", передає BBC Україна.

Ніколас Вінтон, виходець з родини німецьких євреїв, що емігрувала до Сполученого Королівства, самостійно організовував вивезення дітей із окупованої нацистами Чехословаччини до Британії у 1938 році.

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Понад півсторіччя сер Вінтон зберігав у таємниці свою діяльність із порятунку дітей із концтаборів.