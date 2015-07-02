Складено список послуг у готелях, яких бракує туристам

Список складений на основі опитування, проведеного серед 4700 людей в 28 країнах світу, пише "Моя планета". Туристів з Фінляндії, бажаючих мати букет у своїх апартаментах виявилося 45%, з Данії - 43%, а найнижчий попит на живі квіти в номері серед мандрівників з Ірландії - 19%.

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Також туристи мріють про солодке в готелі: знайти набір шоколадок в номері хотіли б мандрівники з Аргентини (55%), Бразилії (47%) і Індії (43%).

Також туристи бажають мати в номері зразки парфумерії і кожен день перебування в готелі пробувати новий аромат. Найбільше любителів парфумів виявилося в країнах Азії. Зокрема, у Тайвані такою послугою хотіли б скористатися 45% опитаних, у Кореї - 36%, а в Таїланді - 27%.

Також серед послуг, які б туристи хотіли отримати в готелі значаться: консультація "інструктора сну", який допоміг би добре виспатися і позбавитися від безсоння, оренда золотої рибки в акваріумі, "будильник від зірки" - коли вранці туриста будить дзвінок від знаменитості, гітара в номер і доглядальниця для домашньої тварини.

Найбільш затребувані "інструктори сну" у мандрівників з Кореї (29%) і Тайваню (13%); "золота рибка" користується найбільшим попитом у жителів Норвегії (9%), Іспанії (8%) та Китаю (7%); "будильник від зірки" найбільше потрібен туристам з Ірландії (13%), Німеччини (12%) та Нідерландів (9%); "гітара в номер" цікавить в першу чергу громадян Колумбії (9%), Ірландії (8%), Сінгапуру (7%) і Фінляндії (7%); "бебі-сіттер" для тварини необхідний мексиканцям (14%).

В опитуванні, яке проводилося по електронній пошті серед користувачів службою бронювання, брали участь мандрівники з Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Колумбії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Гонконгу, Індії, Ірландії, Італії, Японії, Кореї, Мексики, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Росії, Сінгапуру, Іспанії, Швеції, Тайваню, Таїланду, Великобританії, США.