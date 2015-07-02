ЄСПЛ визнав порушення права на життя і правовий захист постраждалих в Беслані

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Постанова винесена за сімома позовами від 447 росіян. У ході розгляду суд виключив з числа заявників чотирьох людей, а ще 51 скаргу визнав неприйнятною до розгляду, йдеться в прес-релізі суду в Страсбурзі.

Самі скарги ЄСПЛ розгляне пізніше.

Взята до розгляду ЄСПЛ справа називається «Тагаєва та інші проти Росії». Заявники вважають, що російська влада порушила, зокрема, їхнє право на життя і право на справедливий судовий розгляд.

Позивачі в своєму позові вказували, що російська влада не гарантувала їхню безпеку і непропорційно застосувала силу в ході операції зі звільнення заручників.

Суд також визнав, що немає жодних доказів того, що школу підірвали терористи, додає Новая газета. При цьому, є докази, що вибухи – результат обстрілу школи спецпризначенцями РФ. Як зазначає суд у своєму висновку, російський уряд не зміг аргументовано спростувати дану позицію.

Читайте такожБесланська трагедія: матері загиблих школярів подали на Росію до Європейського суду

Як повідомляв УНІАН, група озброєних бойовиків у масках і бронежилетах приїхала в Беслан в середу, 1 вересня 2004 року, і захопила школу №1, де на той момент проходила ранкова лінійка. У заручниках у терористів опинилася понад тисяча дорослих і дітей. У момент захоплення і в перші години після цього бойовики убили 17 чоловік.

В результаті теракту 1-3 вересня 2004 року загинуло і пізніше померли від поранень 333 людини, зокрема 186 дітей. Дістали поранення 728 заручників і жителів міста, а також 55 співробітників ФСБ, МНС, міліції і військовослужбовців.

За даними слідства, в школі терористи утримували 1128 заручників. При проведенні спецоперації було врятовано 918 чоловік. Всього у справі про напад бойовиків на школу в Беслані потерпілими визнані 1315 чоловік.