У Німеччині від посла США зажадали пояснень про прослуховування

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters

Голова адміністрації відомства Меркель запросив посла США Джона Емерсона для роз'яснень нової інформації від Wikileaks, згідно з якою Агентство національної безпеки США прослуховувало 69 телефонів і факсів в уряду, багатьох міністрів і заступників міністрів ФРН.

Згідно з інформацією Wikileaks, дані факти прослуховування датуються переважно 2011 роком, однак тут же зазначається, що економічне шпигунство США здійснювала по відношенню до Німеччини та інших країн з кінця 1990-х років.

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Раніше УНІАН повідомляв, що WikiLeaks виклав у відкритий доступ протоколи засідань комітету бундестагу з розслідування діяльності Агентства національної безпеки (АНБ) США в Німеччині.