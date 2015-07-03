Пентагон: у Сирії вбито одного з лідерів ІГ, за голову якого США давали $3 мільйони
10:42, 03 липня 2015Світ
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Представник Пентагону Джефф Девіс повідомив, що один з лідерів екстремістського угруповання "Ісламська держава" убитий у Сирії внаслідок авіаудару міжнародної коаліції.
REUTERS
Йдеться про Тарика бін Тахара аль-Авні аль-Харзі, який вербував іноземців і координував напади смертників в Сирії та Іраку, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
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