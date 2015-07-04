Глава МЗС Ірану: країна може підключитися до боротьби з ІДІЛ після укладення ядерної угоди
Глава МЗС Ірану підкреслює загрозу екстремістів для цивілізованого світу, і "хороша угода" здатна відкрити двері його народу до міжнародної боротьби проти тероризму.
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що переговори щодо ядерної програми Тегерана "ніколи не були так близькі до завершення", і "хороша угода" здатна відкрити двері його народу на міжнародної боротьби проти тероризму.
Про це пише DT.ua з посиланням на NBC.
"Ми готові укласти збалансовану і гарну угоду і відкрити нові горизонти для вирішення спільних важливих проблем...на сьогоднішній день нашою спільною загрозою є зростання насильницького екстремізму і відвертого варварства", - говорить Зариф, натякаючи на ІДІЛ.
"Загроза, з якою ми стикаємося, – я кажу "ми", тому що нікому не варто чекати пощади – втілена у людей в масках, які розоряють колиску цивілізації. Щоб впоратися з новою загрозою, нам необхідні нові підходи", - передає слова глави МЗС Ірану NBC.
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Раніше УНІАН повідомляв, що США і Китай підтвердили націленість на вирішення ядерної проблеми Ірану.
При цьому, представники Ірану і західних держав заявили, що переговори щодо ядерної програми, які проходять у Відні, можуть затягнутися ще на кілька днів. Передбачалося, що до 30 червня боку оформлять всеосяжну угоду.