Глава МЗС Ірану: країна може підключитися до боротьби з ІДІЛ після укладення ядерної угоди

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що переговори щодо ядерної програми Тегерана "ніколи не були так близькі до завершення", і "хороша угода" здатна відкрити двері його народу на міжнародної боротьби проти тероризму.

Про це пише DT.ua з посиланням на NBC.

"Ми готові укласти збалансовану і гарну угоду і відкрити нові горизонти для вирішення спільних важливих проблем...на сьогоднішній день нашою спільною загрозою є зростання насильницького екстремізму і відвертого варварства", - говорить Зариф, натякаючи на ІДІЛ.

"Загроза, з якою ми стикаємося, – я кажу "ми", тому що нікому не варто чекати пощади – втілена у людей в масках, які розоряють колиску цивілізації. Щоб впоратися з новою загрозою, нам необхідні нові підходи", - передає слова глави МЗС Ірану NBC.

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Раніше УНІАН повідомляв, що США і Китай підтвердили націленість на вирішення ядерної проблеми Ірану.

При цьому, представники Ірану і західних держав заявили, що переговори щодо ядерної програми, які проходять у Відні, можуть затягнутися ще на кілька днів. Передбачалося, що до 30 червня боку оформлять всеосяжну угоду.