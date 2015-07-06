У Великобританії відбулося хрещення принцеси Шарлотти (фото)

Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на ВВС.

Церемонія, яка почалася в 16:30 за місцевим часом, була закритою. На ній була присутня королева, члени королівської родини, батьки і брати Кейт Міддлтон. Принца Гаррі не було, оскільки він знаходиться в Африці.

Хрещеними батьками її Королівської Високості Принцеси Шарлотти Єлизавети Діани Кембриджської стали одна з найкращих подруг Кетрін - Софі Картер, Джеймс Мид і Томас Ван Страубензі - шкільні друзі Вільяма, Адам Міддлтон - двоюрідний брат Кетрін, Лаура Феллоуз - родичка принцеси Діани.

Бажаючі змогли побачити гостей і сім'ю герцога Кембриджського у церкві.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кенсінгтонський палац у своєму Твіттері опублікував перші спільні фотографії принцеси Шарлотти та її брата принца Джорджа.