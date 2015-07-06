Сухопутні сили Литви та США підписали меморандум про співпрацю

Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони краю (оборони) балтійської республіки, передає РИА Новости.

"Генерал-майор, командувач сухопутними військами Литовської армії Алмантас Лійка і генерал-лейтенант, командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в Алітусе підписали меморандум взаєморозуміння про співробітництво сухопутних сил Литви і сухопутних сил США в Європі в 2015-2017 роках", — йдеться в повідомленні.

Затверджений меморандумом план засобів співпраці передбачає участь військових США та Литви у спільних навчаннях. Протягом більш ніж дворічного періоду планується спільно організувати близько 15 навчань, які доповнять заходи, здійснюваної США в Східній Європі операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість").

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"Меморандум ґрунтується на партнерстві США та Литви, покликаний відповісти на міжнародні кризи і забезпечити превентивні заходи для запобігання конфліктів у Європі", — зазначає відомство.

У документі стверджується, що меморандум також покликаний продемонструвати і посилити обопільні зобов'язання країн колективної безпеки і розвивати потужності, необхідні для здійснення цих зобов'язань. Спільні навчання військовими обох країн також покликані поліпшити підготовку до спільних міжнародних операціях під керівництвом США і НАТО.

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Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Броніслав Коморовський заявив, що під час саміту НАТО, який відбудеться в липні 2016 року, Польща буде наполягати на посилення вже існуючого постійної присутності сил Альянсу на східному кордоні.