ЗМІ: Греція може передавати Росії секретну інформацію НАТО

Про це пише DT.ua з посиланням на американське видання The Daily Beast.

"Схоже, що для Афін членство в НАТО є лише на папері", - передає видання слова свого джерела в Альянсі.

Багато хто в НАТО побоюється, що Греція ділиться з Росією інформацією, в тому числі, і розвідувальної. Нещодавно Альянс розкрив російських шпигунів у Брюсселі, так що Москва цілком може заповнити цей провал з допомогою Греції.

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Видання підкреслює, що ще з часів "холодної війни" Кремль активно використовував Грецію в якості плацдарму для розвідки за країнами НАТО, і в той період шпигуни Москви глибоко проникли в політичну систему Афін. А після того, як до влади в Греції прийшла СІРІЗА, кількість російських шпигунів значно збільшилася в цій країні.

"Вони тільки технічно на нашій стороні", - передає слова одного із співробітників ЦРУ The Daily Beast. Видання пише, що американська розвідка ніколи не довіряла повністю своїм грецьким колегам.

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Як повідомляв УНІАН раніше, американський міністр ВПС Дебора Джеймс заявила, що Росія є найбільшою загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, Вашингтон має наростити свою військову присутність в Європі.