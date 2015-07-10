У Бангладеш при роздачі одягу утворилася тиснява, загинули 17 осіб

Інцидент стався після того, як власник місцевої тютюнової фабрики ініціював роздачу одягу біднякам. В результаті до будівлі фабрики прийшли кілька сотень людей, і у вузьких воротах утворилася тиснява, передає Російська служба ВВС.

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До теперішнього моменту поліція заарештувала сім осіб, включаючи власника фабрики. Влада побоюється, що число загиблих може збільшитися.

Під час місяця Рамадан багаті бангладешці часто організують безкоштовну роздачу одягу бідним жителям.