У Бангладеш при роздачі одягу утворилася тиснява, загинули 17 осіб
08:26, 10 липня 2015Світ
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Як мінімум 17 людей загинули в результаті тисняви при роздачі безкоштовного одягу у бангладешському місті Міменсінгх на півночі країни, повідомляє місцева поліція.
У Бангладеш через тисняву загинуло 17 осіб / flickr.com/joiseyshowaa
Інцидент стався після того, як власник місцевої тютюнової фабрики ініціював роздачу одягу біднякам. В результаті до будівлі фабрики прийшли кілька сотень людей, і у вузьких воротах утворилася тиснява, передає Російська служба ВВС.
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До теперішнього моменту поліція заарештувала сім осіб, включаючи власника фабрики. Влада побоюється, що число загиблих може збільшитися.
Під час місяця Рамадан багаті бангладешці часто організують безкоштовну роздачу одягу бідним жителям.
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