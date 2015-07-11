До Китаю наближається найпотужніший за останні 70 років тайфун

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як повідомила влада провінції Чжецзян, в безпечні райони вже евакуйовано близько 800 тисяч осіб.

Закриті всі порти і аеропорти провінції, припинено також рух поїздів.

За прогнозами, тайфун обрушиться на Китай в суботу і може стати найпотужнішим за останні 70 років.

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Раніше УНІАН повідомляв, що італійський астронавт Саманта Кристофоретти, що знаходиться на МКС, сфотографувала з орбіти супертайфун «Майсак» в Тихому океані.