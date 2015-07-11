Прем'єр Малайзії: доповідь про причини катастрофи Boeing-777 опублікують у жовтні

Про це заявив прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Разак на жалобній церемонії, приуроченій до річниці трагедії, що забрала життя 298 осіб, повідомляє ТАСС.

"Розслідування триває, можливо, триватиме до кінця року", - сказав голова уряду.

Він також повідомив, що "публікація доповіді про причини катастрофи очікується на початку жовтня". За його словами, "аналізується очевидна картина причин аварії лайнера, слідчі розглядають усі сценарії того, що сталося".

За його словами, слідство близьке до знаходження винних.

"Ми не будемо вказувати пальцем, проте, впевнені, що вже зовсім близько до того, щоб назвати тих, хто винен у катастрофі лайнера", - сказав голова уряду.

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Малайзія, за його словами, "засуджує безжальні, жорсткі, варварські дії тих, хто стоїть за падінням літака". Між тим він визнав, що "детальне розслідування ще триває". За оцінками прем'єра, воно "може тривати до кінця року".

Разак одночасно запевнив присутніх родичів пасажирів і членів екіпажу малайзійського Boeing в тому, що "уряд не має наміру припиняти пошуки істинних причин трагедії". "Ми в повній мірі співпрацюємо з усіма сторонами для отримання об'єктивної картини", - додав прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю проросійські терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Більшість із них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.