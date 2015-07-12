Іран і "шістка" наблизилися до остаточної ядерної угоди

Держсекретар США Джон Керрі попередив, що деякі важкі питання залишаються в переговорах між Іраном і Великобританією, Китаєм, Францією, Росією, США та Німеччиною, повідомляє Радіо Свобода.

Керрі заявив журналістам у Відні 12 липня, що «я думаю, що ми наближаємося до деяких реальних рішень».

Він сказав, що як і раніше є «кілька жорстких речей, які потрібно зробити», але залишається «надія».

Читайте такожУчасники переговорів щодо Ірану готові знову перенести термін прийняття угоди На знак того, що угоди може бути досягнуто навіть 12 липня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, як очікується, приєднаються до переговорів.

Якщо сторони домовляться, угода обмежить можливість Тегерана зі створення ядерної зброї в обмін на скасування санкцій проти Ірану.