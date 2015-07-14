Переговори Ірану та "шістки" тривали всю ніч

За даними агентства Reuters, є попередня згода з найважливіших питань, порушуваних раніше. Проект угоди, яка ще може бути змінена до підписання, передбачає доступ інспекторів ООН до всіх іранських об’єктів,у тому числі військових, на яких могла розроблятися ядерна зброя або велися ядерні дослідження, пише Радіо Свобода.

Читайте такожІран і "шістка" наблизилися до остаточної ядерної угодиЯкщо угода буде укладена, резолюція Ради безпеки ООН на виконання такої угоди буде ухвалена вже в липні, повідомили неназвані агентством учасники переговорів.

Угода передбачає обмеження ядерної діяльності Ірану в обмін на скасування американських та європейських санкцій проти цієї країни. Дипломати заявляють, що сподіваються затвердити остаточний варіант проекту угоди сьогодні, 14 липня.