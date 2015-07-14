У Таїланді за хабарі будуть позбавляти життя

У Таїланді набрала чинності поправка до закону про боротьбу з корупцією, за якою хабарників будуть позбавляти життя.

Про це повідомляє ТСН.uа.

Вища міра покарання передбачена для чиновників, а також представників міжнародних організацій, які стали учасниками корупційних схем у особливо великих розмірах.

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Відповідний закон передбачає і більш м'яку міру – від 5 до 20 років позбавлення волі.