У Таїланді за хабарі будуть позбавляти життя
10:19, 14 липня 2015Світ
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Вища міра покарання передбачена для чиновників.
Закон передбачає і більш м'яке покарання - від 5 до 20 років позбавлення волі / gdefon.com
У Таїланді набрала чинності поправка до закону про боротьбу з корупцією, за якою хабарників будуть позбавляти життя.
Про це повідомляє ТСН.uа.
Вища міра покарання передбачена для чиновників, а також представників міжнародних організацій, які стали учасниками корупційних схем у особливо великих розмірах.
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Відповідний закон передбачає і більш м'яку міру – від 5 до 20 років позбавлення волі.
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