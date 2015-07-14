Екс-міністр фінансів Греції назвав угоду з кредиторами новим Версальським договором

Про це він заявив в інтерв'ю австралійському телеканалу ABC, передає "Європейська правда".

"Якщо наша партія СІРІЗА, яка породила стільки надії в Греції ... якщо ми не виправдаємо цю надію і схилимо голови перед цією новою формою постмодерністської окупації, тоді я не бачу іншого можливого результату, ніж подальше зміцнення "Золотої Зорі" (ультраправа партія Греції - Ред.)", - наголосив він.

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"Проект європейської демократії, єдиного європейського демократичного союзу щойно зазнав серйозної катастрофи", -переконаний Варуфакіс.

"Це політика приниження. "Трійка" (кредиторів - Ред.) переконалася, що вона змусить його (прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса - Ред.) з'їсти все до єдиного слова, що він сказав на критику "трійки" за останні п'ять років", -зазначив він.

"Це не має нічого спільного з економікою. Це не має нічого спільного з введенням Греції на шляху до одужання. Це новий Версальський договір, який бродить по Європі знову", - наголосив Варуфакіс.

Нагадаємо, колишній глава Міністерства фінансів країни Варуфакіс заявив про свою відставку, тому що представники Єврогрупи не хотіли з ним вести переговори.