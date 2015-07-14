У Росії мінімально обмежуватимуть доступ до іноземних соцмереж - Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на Молодіжному форумі «Територія смислів на Клязьмі».

«У нас ставлення до цієї проблеми дуже обережне. Я вважаю особисто, що обмеження мають бути мінімальними, вони мають бути пов'язані виключно із захистом інтересів суспільства в цілому», - сказав Путін, відповідаючи на запитання, чи вживатиме влада заходів у ситуації, коли багато молодих росіян зареєстровані в іноземних соцмережах та ігрових сервісах.

Чоловік, який поставив питання, зазначив, що іноземні соцмережі, наприклад, Facebook, можуть дезінформувати росіян або навіть вербувати на інший бік.

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Путін сказав, що Роскомнагляд може лише з чотирьох підстав блокувати сайт – дитяча порнографія, пропаганда суїцидів, поширення наркотиків, а також за рішенням судів за окремими категоріями» (розповсюдження так званих екстремістських матеріалів – УНІАН).

За його словами, суспільство має себе захищати, і так робиться в європейських країнах і Китаї, де держава суворо стежить за цією сферою». «Ми ніяких інших обмежень не плануємо», - додав він.