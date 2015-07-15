Малайзія внесла в РБ ООН проект резолюції про створення трибуналу по катастрофі MH17

Про це повідомляють РИА Новости.

"Проект внесений сьогодні. Дата розгляду поки не визначена", - сказав прес-секретар постійного представництва РФ при організації Олексій Зайцев.

Також Зайцев зазначив, що позиція Росії з питання створення трибуналу не змінилася.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди, Швеція та Україна. Росія не підтримує цю пропозицію.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю проросійські терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

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9 липня 2015 року делегація Малайзії до ООН поширила проект резолюції Ради безпеки ООН з вимогою сформувати міжнародний трибунал для незалежного розслідування справи про збитий над Донецькою областю літаку.

10 липня представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що вважає безперспективним проект резолюції Ради безпеки ООН про створення трибуналу.