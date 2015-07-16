Путін і Обама високо оцінили результати завершених переговорів щодо Ірану

Про це повідомляє прес-служба російського президента.

"Зазначено, що успіх багаторічних зусиль з пошуку політико-дипломатичного вирішення цього питання став можливим завдяки конструктивній взаємодії країн "шістки", Ірану, а також ЄС", - йдеться в повідомленні.

Сторони підкреслили, що домовленість щодо іранської ядерної програми відповідає інтересам усього міжнародного співтовариства, сприяє зміцненню режиму ядерного нерозповсюдження, зниження напруженості в близькосхідному регіоні. У Кремлі відзначають, що в ході діалогу було акцентовано увагу на ролі російсько-американського діалогу в забезпеченні безпеки і стабільності в світі.

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"Виражено взаємний настрій на продовження спільної роботи в інтересах стійкої реалізації Віденських домовленостей, а також з деяких інших актуальних міжнародних тем, включаючи протидію загрозі міжнародного тероризму", - наголошується в повідомленні прес-служби глави російської держави.

Раніше УНІАН повідомляв, що "шістка" міжнародних переговірників і Іран досягли у Відні угоди щодо ядерної проблеми. Натомість санкції відносно Тегерана будуть пом'якшені.