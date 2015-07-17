ЄК дозволили розпочати переговори з Грецією щодо нової програми допомоги

19:34, 17 липня 2015
Світ
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Рада управляючих Європейського стабілізаційного механізму (ESM) дозволила Єврокомісії розпочати переговори з Грецією щодо нової програми фінансової допомоги.

REUTERS

Про це йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному на сайті ESM, передає "ЄвроПравда".

"Рада керуючих Європейського стабілізаційного механізму (ESM) схвалила сьогодні рішення про надання підтримки Греції у вигляді  програми кредитування",  - йдеться у заяві.

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Як зазначається, це рішення "відкриває шлях інституціям" (зокрема, Єврокомісії  - Ред.) щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння з Грецією, який міститиме детальні макроекономічні реформи, виконання яких дозволить надати кредити Греції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про надання до 7,16 млрд євро короткострокової фінансової допомоги Греції в рамках Європейського фінансового стабілізаційного механізму.

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