ЄК дозволили розпочати переговори з Грецією щодо нової програми допомоги

Про це йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному на сайті ESM, передає "ЄвроПравда".

"Рада керуючих Європейського стабілізаційного механізму (ESM) схвалила сьогодні рішення про надання підтримки Греції у вигляді програми кредитування", - йдеться у заяві.

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Як зазначається, це рішення "відкриває шлях інституціям" (зокрема, Єврокомісії - Ред.) щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння з Грецією, який міститиме детальні макроекономічні реформи, виконання яких дозволить надати кредити Греції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про надання до 7,16 млрд євро короткострокової фінансової допомоги Греції в рамках Європейського фінансового стабілізаційного механізму.