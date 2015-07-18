Аеропорт в Іспанії продається за 10 тисяч євро

Збанкрутілий і тимчасово закритий аеропорт намагаються продати вже два роки: спочатку він був оцінений в 100 млн євро, потім ціну знизили до 80 млн, зараз його вартість оцінюється в 30 млн євро.

Ciudad Real Central Airport (Don Quijote Airport/South Madrid Airport). Spain. Abandoned after 3 years of service. pic.twitter.com/UsSDAK4h3N — PJ de Jong (@jong_pj) January 11, 2015

Торги продовжувалися сім разів, і тільки зараз з'явилася перша і поки єдина заявка - 10 тис. євро - від китайської компанії Tzaneen International, яка автоматично переможе в аукціоні, якщо в найближчі 20 днів не буде подано інших заявок, повідомляє Російська служба ВВС.

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Правда, покупець повинен буде виплатити борги аеропорту, які в 2010 році оцінювалися в 300 млн євро.

Центральний аеропорт Сьюдад-Реаль пропрацював усього два роки, так як проектувальники грубо помилилися в розрахунках пасажирського потоку. Аеропорт замислювався в якості дублера мадридського аеропорту, проте відстань в 200 км від іспанської столиці відлякала більшість авіаліній.