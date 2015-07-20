Сьогодні США та Куба офіційно відновлюють дипломатичні відносини

Історична подія буде ознаменована урочистою церемонією відкриття кубинського посольства у Вашингтоні, а також першими переговорами голів зовнішньополітичних відомств двох країн з 1958 року, пишуть РИА Новости.

Для участі у відкритті кубинської дипмісії в Вашингтон прибуває голова МЗС країни Бруно Родрігес. Американську сторону на церемонії відкриття дипмісії буде представляти помічник держсекретаря Роберта Джейкобсон, а держсекретар Джон Керрі потім проведе переговори зі своїм кубинським колегою.

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До приїзду Родрігеса в будівлі держдепартаменту буде встановлено кубинський прапор поряд з прапорами інших країн, з якими у США є дипломатичні відносини.

Ці переговори стануть першими з вересня 1958 року, коли ще під час правління на Кубі диктатора Фульхенсії Батісти зустрічалися держсекретар США Джон Даллес і міністр закордонних справ Гонсало Гуель.

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Очікується, що церемонія підняття американського прапору над будівлею посольства США в Гавані, яке фактично приступить до роботи з понеділка, пройде в серпні з участю Кері. Як зазначили в держдепартаменті, посольство буде працювати на таких же умовах, як і дипмісії інших країн на Кубі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Куба і США відкриють свої посольства у Вашингтоні і Гавані відповідно 20 липня 2015 року. На 20 липня також запланована прес-конференція міністра закордонних справ Куби, який розповість про відкриття посольства у Вашингтоні.