Військові США вважають Росію головною ядерною загрозою для своєї країни
Претенденти на посаду начальника та заступника начальника штабу армії США зійшлися на думці, що Росія представляє головну ядерну загрозу для їх країни.
Про це повідомляє Апостроф з посиланням на The Washington Times.
Один з претендентів на посаду начальника штабу армії США генерал Марк Міллі заявив на слуханнях у комітеті Сенату у справах збройних сил, що Росія представляє головну ядерну загрозу для його країни.
"Росія - єдина країна на планеті, яка володіє ядерним арсеналом, здатним знищити США", - сказав він.
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Також серед загроз генерал назвав Китай, Північну Корею, Іран і терористичну організацію "Ісламську державу".
Інший претендент на той же пост, генерал Джозеф Данфорд, також назвав РФ головною потенційною загрозою для Вашингтона. Такої ж думки дотримується і генерал Пол Сельва, претендент на посаду заступника начальника штабу армії США.
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Крім цього, в ході слухань генерал Міллі висловився за поставки в Україну летальної зброї.
"Я думаю, ми повинні обміркувати питання про постачання летального озброєння (в Україну - ред). І я висловився "за" оборонну летальну зброю", - сказав він, відповідаючи на запитання сенатора-республіканця Джона Маккейна.
Також Міллі виступив за тимчасове посилення присутності сухопутних військ США в Європі на ротаційній основі, так як це дозволить заспокоїти союзників по НАТО, стурбованих діями Росії.
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Раніше УНІАН повідомляв, що у США кандидат на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів заявив, що вважає розумним кроком надати Україні летальну зброю. Без такої допомоги українські війська не зможуть "захиститися від російської агресії", - заявив генерал Морської піхоти Джозеф Данфорд на слуханні в комітеті у справах силових структур Сенату щодо його затвердження на посаді головного військового командувача США.