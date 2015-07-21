Військові США вважають Росію головною ядерною загрозою для своєї країни

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на The Washington Times.

Один з претендентів на посаду начальника штабу армії США генерал Марк Міллі заявив на слуханнях у комітеті Сенату у справах збройних сил, що Росія представляє головну ядерну загрозу для його країни.

"Росія - єдина країна на планеті, яка володіє ядерним арсеналом, здатним знищити США", - сказав він.

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Також серед загроз генерал назвав Китай, Північну Корею, Іран і терористичну організацію "Ісламську державу".

Інший претендент на той же пост, генерал Джозеф Данфорд, також назвав РФ головною потенційною загрозою для Вашингтона. Такої ж думки дотримується і генерал Пол Сельва, претендент на посаду заступника начальника штабу армії США.

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Крім цього, в ході слухань генерал Міллі висловився за поставки в Україну летальної зброї.

"Я думаю, ми повинні обміркувати питання про постачання летального озброєння (в Україну - ред). І я висловився "за" оборонну летальну зброю", - сказав він, відповідаючи на запитання сенатора-республіканця Джона Маккейна.

Також Міллі виступив за тимчасове посилення присутності сухопутних військ США в Європі на ротаційній основі, так як це дозволить заспокоїти союзників по НАТО, стурбованих діями Росії.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у США кандидат на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів заявив, що вважає розумним кроком надати Україні летальну зброю. Без такої допомоги українські війська не зможуть "захиститися від російської агресії", - заявив генерал Морської піхоти Джозеф Данфорд на слуханні в комітеті у справах силових структур Сенату щодо його затвердження на посаді головного військового командувача США.