В Афганістані на ринку прогримів вибух, загинули 19 осіб

Вибух стався 22 липня в місті Алмар, який знаходиться в провінції Фар'яб. Про це повідомляє Крим. Реалії.

За повідомленням губернатора цієї провінції Абдула Саттара Барезі, серед загиблих були жінки, діти, і, щонайменше, один афганський солдат. Барезі зазначив, що ще як мінімум 40 осіб були поранені.

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У місцевій поліції повідомили, що метою нападників були військові, але більшість жертв є цивільними.

Поки ніхто відповідальності за вибух не взяв, який прогримів перед другим раундом мирних переговорів між владою Афганістану і представниками угрупування «Талібан».