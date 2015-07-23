Парламент Греції пішов на поступки ЄС для отримання 85 млрд євро допомоги

Цей документ дозволить Афінам розпочати переговори з міжнародними кредиторами за новою програмою фінансової допомоги обсягом 85 млрд євро, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

За запропонований урядом законопроект проголосували 230 депутатів, 63 висловилися проти і п'ять утрималися.

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Серед тих, хто голосував проти законопроекту, - 31 депутат від партії "Сіріза", яка становить основу правлячої коаліції. Це менше, ніж минулого тижня, коли парламент Греції ухвалив закон про збільшення податків і скорочення державних витрат.

Після того, як парламент затвердив програму реформ, узгоджену з європейськими кредиторами, Греція отримала доступ до екстрених фондів Європейського центробанку.