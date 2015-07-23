Парламент Греції пішов на поступки ЄС для отримання 85 млрд євро допомоги
Грецький парламент схвалив законопроект про прискорення цивільного судочинства та оздоровлення фінансових інституцій, на чому наполягав Європейський Союз.
Цей документ дозволить Афінам розпочати переговори з міжнародними кредиторами за новою програмою фінансової допомоги обсягом 85 млрд євро, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
За запропонований урядом законопроект проголосували 230 депутатів, 63 висловилися проти і п'ять утрималися.
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Серед тих, хто голосував проти законопроекту, - 31 депутат від партії "Сіріза", яка становить основу правлячої коаліції. Це менше, ніж минулого тижня, коли парламент Греції ухвалив закон про збільшення податків і скорочення державних витрат.
Після того, як парламент затвердив програму реформ, узгоджену з європейськими кредиторами, Греція отримала доступ до екстрених фондів Європейського центробанку.