Парламент Греції пішов на поступки ЄС для отримання 85 млрд євро допомоги

09:03, 23 липня 2015
Світ
374 0

Грецький парламент схвалив законопроект про прискорення цивільного судочинства та оздоровлення фінансових інституцій, на чому наполягав Європейський Союз.

REUTERS

Цей документ дозволить Афінам розпочати переговори з міжнародними кредиторами за новою програмою фінансової допомоги обсягом 85 млрд євро, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

За запропонований урядом законопроект проголосували 230 депутатів, 63 висловилися проти і п'ять утрималися.

Читайте такожЗМІ: Греція просила у Росії на друк драхми 10 мільярдів доларів

Серед тих, хто голосував проти законопроекту, - 31 депутат від партії "Сіріза", яка становить основу правлячої коаліції. Це менше, ніж минулого тижня, коли парламент Греції ухвалив закон про збільшення податків і скорочення державних витрат.

Після того, як парламент затвердив програму реформ, узгоджену з європейськими кредиторами, Греція отримала доступ до екстрених фондів Європейського центробанку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter