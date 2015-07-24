На заводі піротехніки в Італії пролунав вибух, щонайменше семеро осіб загинули

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на газету La Stampa.

При цьому кількість жертв може зрости, оскільки пожежники поки не мають повного доступу до місця вибуху.

У свою чергу прокурор міста Барі Джузеппе Валпі наголосив, що для того, щоб пожежники дісталися до всіх секцій зруйнованого заводу, потрібна доба.

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Відомо, що на момент вибуху на заводі перебували щонайменше 14 людей. Крім того, є працівники, яких вважають зниклими, оскільки їх немає ні серед загиблих, ні серед поранених.

На момент вибуху завод працював на повну потужність, оскільки навколишні містечка готувалися до низки фестивалів з використанням піротехніки.