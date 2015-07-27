У Франції в небо піднялася рекордна кількість повітряних куль (відео)

Як повідомляється на сайті організатора заходу Lorraine Mondial Air Ballons 26 липня в повітря з аеродрому Chambley Planet'Air піднялися відразу 433 літальних апаратів. Попередній рекорд, коли в небо злетіли 408 повітряних куль, був встановлений тут же в 2013 році. Про це повідомляє Lenta.ru.

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Перед тим як запустити кулі в повітря, літальні апарати розставили на землі в дві паралельні лінії, загальна довжина яких склала близько шести кілометрів. У заході взяли участь команди з 40 країн.

Відзначається, що світовий рекорд вдалося встановити під час традиційного фестивалю повітряних куль, який проходить в Лотарингії двічі на рік.