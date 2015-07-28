Бойовики ІД розстріляли 120 мирних жителів в іракському Мосулі
Понад 120 жителів іракського міста Мосул розстріляні бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) за минулі дві доби.
Про це повідомив у вівторок канал Al Arabiya, передає ТАСС.
За заявою медиків міської клініки Аль-Адалі, "тільки за останні 48 годин в морги кількох лікарень Мосула доставлені тіла понад 120 городян, з якими розправилися бойовики ІД".
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Співробітники медустанови підтвердили, що переважна більшість жертв були вбиті пострілом у потилицю - способом, характерним для екстремістів із ІД.
Причому майже всі мосульці, розстріляні в ці дні бойовиками, містилися під різними приводами в тюрмах, за якими стежать прихильники угруповання.
Практично одночасно зі звісткою про масовий розстріл губернатор провінції Найнава, столицею якого є Мосул, Асіль ан-Наджифі повідомив, що за той же період ІД відправила за грати нову групу мирних жителів.
За його словами, було заарештовано не менше 350 чоловік, "переважно колишні військові і державні чиновники, які працювали в різних структурах по проведенню виборів у провінції".