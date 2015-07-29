Сотні мігрантів штурмують тунель під Ла-Маншем другу ніч поспіль, є жертви

10:25, 29 липня 2015
Світ
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Один чоловік загинув під час спроби нелегальних мігрантів в ніч на середу пробратися в Британію по тунелю під протокою Ла-Манш.

itv.com

За заявою представника оператора тунелю, компанії Eurotunnel, всього за минулу ніч тунель спробували перетнути близько 1500 осіб, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

В ніч з понеділка на вівторок таку спробу зробили близько 2 тисяч мігрантів. Тоді під час спроби штурму тунелю було травмовано кілька осіб, повідомив представник Eurotunnel.

Читайте такожЧерез  невдалу спробу нелегала потрапити до Великобританії в тунелі під Ла-Маншем знову зупинились поїздиКомпанія щодня намагається зупинити нелегальних мігрантів, які намагаються проникнути в Британію, й іноді це закінчується трагічно.

Інциденти викликають серйозні затримки в проходженні тунелю потягами.

Так, у вівторок пасажирам довелося чекати близько години на британській стороні і півгодини на французькій.

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