Сотні мігрантів штурмують тунель під Ла-Маншем другу ніч поспіль, є жертви

За заявою представника оператора тунелю, компанії Eurotunnel, всього за минулу ніч тунель спробували перетнути близько 1500 осіб, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

В ніч з понеділка на вівторок таку спробу зробили близько 2 тисяч мігрантів. Тоді під час спроби штурму тунелю було травмовано кілька осіб, повідомив представник Eurotunnel.

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Інциденти викликають серйозні затримки в проходженні тунелю потягами.

Так, у вівторок пасажирам довелося чекати близько години на британській стороні і півгодини на французькій.